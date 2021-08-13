На Донбассе снова пролилась кровь. Боевики ранили двух украинских военных

Террористы не прекращают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе. Украинские военнослужащие ответили

Такие воронки оставляют снаряды с той стороны / Фото ВСУ / Коллаж "Сегодня"

На Донбассе боевики вновь нарушили режим прекращения огня и ранили двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Нападение произошло в пятницу, 13 августа, на украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР". Наши позиции были обстреляны из артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибра 120 и 82мм.

" В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных Сил Украины. После оказания первой медицинской помощи их транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника – средней тяжести, другого – удовлетворительное", – говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

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Украинские военнослужащие открыли огонь, прекратив обстрел с другой стороны.

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Потери последних дней

12 августа на Донбассе в течение суток боевики осуществили два обстрела . В результате ранение средней тяжести получил один военный.

. В результате ранение средней тяжести получил один военный. 11 августа 8 раз фиксировалось нарушение режима прекращения огня. Один военный ВСУ получил огнестрельные осколочные ранения. Его состояние – удовлетворительное.

получил огнестрельные осколочные ранения. Его состояние – удовлетворительное. 10 августа 16 раз обстреливали позиции ВСУ. В результате пострадали трое украинских защитники . Один из них скончался в больнице.

Напомним, что пока передовые подразделения боевиков продолжают обстрелы ВСУ, в тылу оккупационные войска провели учения – отрабатывали среди прочего наступление.

На днях стало известно, что на Донбассе в плену у боевиков находятся 295 граждан Украины. Киев пытается освободить их по схеме "всех на всех".