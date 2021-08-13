google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Новини України

На Донбасі знову пролилася кров. Бойовики поранили двох українських військових

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук
13 серпня, 23:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Терористи не припиняють обстріли позицій ВСУ на Донбасі. Українські військовослужбовці відповіли
Такі воронки залишають снаряди з того боку / Фото ВСУ / Колаж "Сегодня"
Такі воронки залишають снаряди з того боку / Фото ВСУ / Колаж "Сегодня"

На Донбасі бойовики знову порушили режим припинення вогню і поранили двох військовослужбовців Збройних Сил України.

Реклама

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Напад відбувся в п'ятницю, 13 серпня, на українські позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ". Наші позиції були обстріляні з артилерійських систем калібру 122мм та мінометів калібру 120 та 82мм.

"В результаті обстрілу отримали поранення два військовослужбовці Збройних Сил України. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – середньої тяжкості, іншого – задовільний", сказано у повідомлені штабу Операції об'єднаних сил.

Реклама

Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь, припинивши обстріл з іншої сторони.

Читайте також:

Втрати останніх днів

  • 12 серпня на Донбасі протягом доби бойовики здійснили два обстріли. В результаті поранення середньої тяжкості отримав один військовий.
  • 11 серпня 8 разів фіксувалося порушення режиму припинення вогню. Один військовий ЗСУ отримав вогнепальні осколкові поранення. Його стан – задовільний.
  • 10 серпня 16 разів обстрілювали позиції ВСУ. В результаті постраждали троє українських військових. Один з них помер у лікарні.

Нагадаємо, що поки передові підрозділи бойовиків продовжують обстріли ЗСУ, в тилу окупаційні війська провели навчання – відпрацьовували серед іншого наступ.

На днях стало відомо, що на Донбасі в полоні у бойовиків перебувають 295 громадян України. З яких 30 – жінки. Цих людей Київ намагається звільнити за схемою "всіх на всіх".

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Україна: головне
День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Донбас
Захід
Одеса
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти