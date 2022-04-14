На Донбассе одинокий дедушка остался без дома – его щенка чудом спасли из-под завалов (видео)

В селе Михайловка Донецкой области российские оккупанты уничтожили дом дедушки, в котором он проживал со своей собакой. В результате спасателям удалось достать живого пса из-под завалов.
Об этом сообщил Национальный корпус по-черкасски (CCO "Азов") на странице в Twitter.
Как стало известно, после бомбежки дома дедушке удалось спастись, но его собака осталась под завалами.
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Тем не менее животное никто не бросил, и спасатели достали его из-под завалов.
У Михайлівці на Донеччині росіяни рознесли будинок дідуся, який проживав там з собакою. Дідусь врятувався, а собака залишилась під завалами. Тим не менш ніхто собаку не киданув, гляньте це щемке відео порятунку. pic.twitter.com/MrryxgsVQ7— Національний Корпус по-Черкаськи (CCO "Азов") (@NCherkasy) April 13, 2022
В Харькове спасли кота, который две недели провел под завалами разрушенной квартиры
В Харькове спасатели обнаружили под завалами многоэтажки кота, который около двух недель провел под завалами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Так, 9 апреля спасатели выезжали на разборку завалов в жилую 5-этажку в Индустриальном районе города Харькова.
Две недели назад враг нанес ракетные обстрелы по жилым зданиям. Разрушены были лестничные клетки, крыша и квартиры на 4-м и 5-м этажах дома. Спасатели, разбирая завалы, заметили за диваном в квартире на 4 этаже кота. Он был испуган и совершенно грязный. К тому же, кот две недели просидел в закрытом разрушенном доме.
Спасатели достали испуганное животное из-под завала и передали женщине, живущей в квартире на 2-м этаже. Пока в безопасности, накормлен и ждет своих хозяев.