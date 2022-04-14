На Донбасі самотній дідусь залишився без будинку – його цуценя дивом врятували з-під завалів (відео)

Російські окупанти знищили будинок чоловіка у селі Михайлівка Донецької області

На Донеччині цуценя самотнього дідуся врятували з-під завалів. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Михайлівка Донецької області російські окупанти знищили будинок дідуся, у якому він проживав зі своїм собакою. У підсумку рятувальникам вдалося дістати живого пса з-під завалів.

Про це повідомив Національний корпус по-черкаськи (CCO "Азов") на сторінці у Twitter.

Реклама

Як стало відомо, після бомбардування будинку дідусеві вдалося врятуватися, але його собака залишився під завалами.

Проте тварину ніхто не покинув, і рятувальники дістали її з-під завалів.

У Михайлівці на Донеччині росіяни рознесли будинок дідуся, який проживав там із собакою. Дідусь врятувався, а собака залишився під завалами. Тим не менше ніхто собаку не кидавши, гляньте на це щені відео спасунку. pic.twitter.com/MrryxgsVQ7 - Національний Корпус по-Черкаськи (CCO "Азов") (@NCherkasy) April 13, 2022

У Харкові врятували кота, який два тижні провів під завалами зруйнованої квартири

У Харкові рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки кота, який близько двох тижнів провів під завалами. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

Реклама

Так, 9 квітня рятувальники виїздили на розбирання завалів у житлову 5-поверхівку, що у Індустріальному районі міста Харкова.