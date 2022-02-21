Резников: Обезьяны из "Л/ДНР" обстреляли гуманитарный автомобиль

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Действия боевиков не подлежат здравому смыслу, они обстреливают тех, кто им помогает. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Трансляцию вел телеканал Украина 24.

"Боевики уничтожили машину наших представителей, которые осуществляли мониторинг по взаимодействию касательно режима прекращения огня. А до этого эти же обезьяны с гранатами обстреляли машины гуманитарной миссии ООН. Представьте себе, им доставляют международную помощь для гражданского населения, а они обстреливают гуманитарные конвои! Или это циничный план, который обеспечивает полное отрывание тех территорий от нормального цивилизованного мира, или там у них работают идиоты на контракте", – возмутился министр.

Также Резников рассказал, какая сейчас обстановка на фронте и отметил, что оккупанты за четыре дня разрушили более ста домов.

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"С начала этих суток по состоянию на 9:00 уже зафиксировано 14 обстрелов, причем 13 из которых – из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Ранение получил один наш военный. За 4 дня ими разрушено и повреждено более сотни жилых домов... и это военное преступление", – сказал он.

Ситуация на Донбассе