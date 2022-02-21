Рєзніков: Мавпи з "Л/ДНР" обстріляли гуманітарний автомобіль

Дії бойовиків не підлягають здоровому глузду, вони обстрілюють тих, хто їм допомагає. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Трансляцію вів телеканал Україна 24 .
"Бойовики знищили машину наших представників, які здійснювали моніторинг щодо взаємодії стосовно режиму припинення вогню. А до цього ці ж мавпи з гранатами обстріляли машини гуманітарної місії ООН. Уявіть собі, їм доставляють міжнародну допомогу для цивільного населення, а вони обстрілюють гуманітарні конвої! Або це цинічний план, який забезпечує повне відривання тих територій від нормального цивілізованого світу, або там працюють ідіоти на контракті", – обурився міністр.
Також Резніков розповів, яка зараз обстановка на фронті та зазначив, що окупанти за чотири дні зруйнували понад сто будинків.
"З початку цієї доби станом на 9:00 вже зафіксовано 14 обстрілів, причому 13 з яких – із забороненої Мінськими угодами зброї. Поранення отримав один наш військовий. За 4 дні ними зруйновано та пошкоджено понад сотню житлових будинків... і це військовий злочин", – сказав він.
Далі по темі
Ситуація на Донбасі
- 19 лютого приблизно об 11:35 у Щастинському районі Луганської області стався обстріл. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32. Також окупанти обстріляли пожежну частину на Донбасі.
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- Так званий "глава" "ЛНР" Леонід Пасічник записав відео про початок евакуації громадян окупованих територій ще 16 лютого.