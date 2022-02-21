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Рєзніков: Мавпи з "Л/ДНР" обстріляли гуманітарний автомобіль

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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21 лютого, 10:35
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Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню
Окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ
Окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Дії бойовиків не підлягають здоровому глузду, вони обстрілюють тих, хто їм допомагає. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Трансляцію вів телеканал Україна 24 .

"Бойовики знищили машину наших представників, які здійснювали моніторинг щодо взаємодії стосовно режиму припинення вогню. А до цього ці ж мавпи з гранатами обстріляли машини гуманітарної місії ООН. Уявіть собі, їм доставляють міжнародну допомогу для цивільного населення, а вони обстрілюють гуманітарні конвої! Або це цинічний план, який забезпечує повне відривання тих територій від нормального цивілізованого світу, або там працюють ідіоти на контракті", – обурився міністр.

Також Резніков розповів, яка зараз обстановка на фронті та зазначив, що окупанти за чотири дні зруйнували понад сто будинків.

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"З початку цієї доби станом на 9:00 вже зафіксовано 14 обстрілів, причому 13 з яких – із забороненої Мінськими угодами зброї. Поранення отримав один наш військовий. За 4 дні ними зруйновано та пошкоджено понад сотню житлових будинків... і це військовий злочин", – сказав він.

Ситуація на Донбасі

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