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На улице не погуляешь: синоптики обновили прогноз погоды в Украине (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
5 ноября, 17:00
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На выходных в Украине синоптики обещают похолодания
Погода в Украине на 6 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 6 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 6 ноября, в Украине будет облачная погода, в некоторых регионах пройдут дожди, а также будет туман.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где пройдут дожди

Дожди пройдут преимущественно ночью. Они будут в западных и северных областях, а также днем на северо-востоке. В остальных регионах осадков не должно быть.

Какая будет температура воздуха в Украине

"Важная информация для любителей погулять на открытом воздухе! На выходных в большинстве областей Украины ожидается похолодание", – уточняет Наталия Диденко.

Температура воздуха в стране упадет до +8+12 градусов. На Юге, Востоке и Днепропетровщине выходными тепло еще задержится. Там будет +12+18 градусов.

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Где будет туман?

Завтра, 6 ноября, ночью и утром в южных и юго-восточных областях Украины ожидается туман, видимость 200-500 м.

Кроме того, продержится первый уровень опасности – желтый.

Погода в Украине. Фото Наталии Диденко
Погода в Украине. Фото Наталии Диденко

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Какая погода будет в ноябре?

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней.

В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

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