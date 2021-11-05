Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини України

На вулиці не погуляєш: синоптики оновили прогноз погоди в Україні (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
5 листопада, 17:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На вихідних в Україні синоптики обіцяють похолодання
Погода в Україні на 6 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 6 листопада / Колаж "Сьогодні"

6 листопада в Україні буде хмарна погода, в деяких регіонах пройдуть дощі, а також буде туман.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Реклама

Де пройдуть дощі

Дощі пройдуть здебільшого вночі. Вони будуть у західних та північних областях, а також вдень на північному сході. В решті регіонів опадів не повинно бути.

Якою буде температура повітря в Україні

"Важлива інформація для любителів погуляти на свіжому повітрі! На вихідних у більшості областей України очікується похолодання", – уточнює Наталія Діденко.

Температура повітря у країні впаде до +8+12 градусів. На Півдні, Сході та Дніпропетровщині вихідними тепло ще затримається. Там буде +12+18 градусів.

Реклама

Де буде туман?

Завтра, 6 листопада, вночі та вранці у південних та південно-східних областях України очікується туман, видимість 200-500 м.

Крім того, протримається перший рівень небезпеки жовтий.

Погода в Україні. Фото Наталії Діденко
Погода в Україні. Фото Наталії Діденко

Реклама

Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більше зимової, ніж осінньої.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – на вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінця першої декади небо проясниться, на більшість країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним . Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю . У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

5 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила закон України «Про пенсійне забезпечення»...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

154 277

захворіло за тиждень в Україні

+1%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти