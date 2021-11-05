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СЬОГОДНІ Новини України

Жовтий рівень небезпеки: Україну накриє туман

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 листопада, 12:30
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Видимість становитиме 200-500 метрів
В Україні буде сильний туман. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні буде сильний туман. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 6 листопада, на території України очікується густий туман. Видимість становитиме 200-500 метрів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України.

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Субота буде з туманом

У відомстві розповіли, що 6 листопада вночі та вранці у південних та південно-східних областях України очікується туман, видимість 200-500 м.

Крім того, протримається перший рівень небезпеки – жовтий.

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Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться швидше зимовою, ніж осінньою.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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У листопаді може випасти перший сніг

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, та вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки в 20-х числах невеликі морози повернуться.

Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.

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