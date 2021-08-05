Українська
$ 26,91
31,95
  1. Последние новости Украины

На западе потеплеет, а в Киеве похолодает: прогноз погоды на 5 августа (карта)

5 августа 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на востоке и юге по-прежнему будет жарко и сухо, а остальные области сегодня будет заливать

На западе Украины температура немного поднимется, а в центре снизится / коллаж "Сегодня"

На западе Украины температура немного поднимется, а в центре снизится / коллаж "Сегодня"

В четверг, 5 августа, грозы снова разделят Украину – центр, север и запад будет заливать, а на востоке будет жарко и сухо. В центральных областях также немного снизится температура, тогда как в западных, наоборот, станет теплее.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в четверг теплая солнечная погода сменится грозами и на несколько градусов похолодает. В столице обещают 24-26 градусов.

Погода в регионах

На востоке и юге по-прежнему жарко и сухо, а остальные области сегодня будет заливать.

  • На севере обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях в четверг будут ливни с грозами.
  • На западе, как и вчера, лить будет везде. Зато температура немного повысится. В среднем в этом регионе будет 24-26 градусов, а на Закарпатье – до +27.
  • В центре сегодня также будут грозы, но не везде. В Днепре и Полтаве – без осадков, а в Черкассах и Кропивницком обещают грозы. В Кировоградской и Черкасской областях прогнозируют 26-28 градусов, в Днепре – до +32, а в Полтаве – 27-29 градусов.

В тренде
Ветеран АТО угрожал взорвать Кабмин, но сдался полиции – все подробности
  • На востоке в четверг кругом обещают солнце с небольшой облачностью. В Луганской и Донецкой областях станет еще жарче – до 32 градусов. В Харькове температура будет чуть пониже – 29-31 градус.
  • На юге 5 августа пройдет без осадков. Температура кругом немного поднимется: в Николаеве и Херсоне – до 32 градусов, в Одессе будет 29-31, а в оккупированном Крыму – около 30 градусов.
Реклама

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Новости "Сегодня" также сообщали, что сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, а в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Лето на этом закончится: народный синоптик дал прогноз на День Независимости
Лето на этом закончится: народный синоптик дал прогноз на День НезависимостиУкраина
Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)
Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)Украина
"Карантинные" субсидии отменят, но не для всех – у кого останутся льготные нормы после 1 октябряЖКХ
В Киеве нашли мертвым белорусского оппозиционера Шишова (обновлено)
В Киеве нашли мертвым белорусского оппозиционера Шишова (обновлено)Происшествия
Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошло
Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошлоУкраина
Циклон Henri подпортит погоду в Украине: где в среду ждать
Циклон Henri подпортит погоду в Украине: где в среду ждать "сюрпризов"Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять