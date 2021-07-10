Українська
$ 27,29
32,32
  1. Последние новости Украины

Нардеп Юрченко после ДТП во Львове на том же авто возвращается в Киев (видео)

10 июля 2021 14:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пользователи соцсетей заметили авто парламентария Ford Mustang на трассе

Юрченко совершил ДТП в центре Львова. Фото: коллаж "Сегодня"

Юрченко совершил ДТП в центре Львова. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Александр Юрченко, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП в центре Львова, на том же авто возвращается в Киев.

Видео, как автомобиль нардепа Ford Mustang с госномером КА1988СТ (1988 – год рождения Юрченко) едет по трассе, опубликовал экс-нардеп Юрий Мосийчук.

Реклама

Читайте также: "Каждую пятницу я в го*но": реакция Сети на Юрченко под кайфом на "Мустанге"

Не пропусти!
Для победы Англии делают все: болельщиков Италии не пустят на финал Евро в Лондоне
Болельщики сборной Италии на Евро-2020

Напомним, инцидент с Юрченко произошел 8 июля на площади Мицкевича во Львове. По данным СМИ, нардеп, не убедившись в безопасности маневра, въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге.

После столкновения народный депутат напал на пострадавшего водителя, нанес ему телесные повреждения и отобрал смартфон. Отмечается, что в результате аварии повреждены и другие автомобили.

Реклама

Экспертиза показала, что Александр Юрченко был в состоянии наркотического опьянения.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Пенсии для
Пенсии для "молодых" пенсионеров повысили: сколько доплачивают с июляЭкономика
Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились: сколько добавили с июля
Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились: сколько добавили с июляЭкономика
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Медведчука оставили под домашним арестом: все подробности
Медведчука оставили под домашним арестом: все подробностиВласть
"Новая почта" признала ошибку, но не космический штраф. Что было в пресловутой посылкеБизнес
"Укрзализныця" запустила первую в Украине инклюзивную электричку: как она выглядит (фото)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять