Нардеп Юрченко після ДТП у Львові на тому ж авто повертається до Києва (відео)

Юрченко скоїв ДТП в центрі Львова. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Олександр Юрченко, який в стані наркотичного сп'яніння влаштував ДТП в центрі Львова, на тому ж авто повертається до Києва.

Відео, як автомобіль нардепа Ford Mustang з держномером КА1988СТ (1988 – рік народження Юрченко) їде по трасі, опублікував екс-нардеп Юрій Мосійчук.

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Нагадаємо, інцидент з Юрченко стався 8 липня на площі Міцкевича у Львові. За даними ЗМІ, нардеп, не переконавшись у безпеці маневру, в'їхав своїм Ford Mustang заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало по головній дорозі.

Після зіткнення народний депутат напав на постраждалого водія, завдав йому тілесні ушкодження та відібрав смартфон. Зазначається, що в результаті аварії пошкоджено і інші автомобілі.

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Експертиза показала, що Олександр Юрченко був в стані наркотичного сп'яніння.

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