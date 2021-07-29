Насколько точны прогнозы погоды народных синоптиков и можно ли им верить

Леонид Гонрбань говорит, что сделать точный прогноз очень сложно. Коллаж: "Сегодня"

Самый известный народный синоптик Леонид Горбань рассказал, насколько точны его нетрадиционные прогнозы и какова вероятность, что он угадает, например, с дождем. Об этом он сказал в интервью сайту "Сегодня".

Реклама

Некоторые скептики утверждают, что "народные" прогнозы погоды неточные, на что он ответил примером.

"Есть средняя зарплата по стране, есть средняя зарплата по отдельным отраслям, наконец, есть средняя зарплата отдельно взятого работника. Так и с погодой. В Украине семь климатических зон, которые очень отличаются. Поэтому усредненный прогноз показывает общие тенденции погоды в данном месяце. Можно сделать отдельный расчет погоды, например, для Киева, для Луганска, для условной Яблунивки. Он будет близок к 95%. Но это очень трудоемкая работа", – говорит Горбань.

Народные прогнозы более точные?

Синоптик отмечает, что вероятность его усредненного прогноза – около 75%. Например, в отдельных регионах дождь может пройти на один-два дня позже или раньше, но среднесрочные погодные тенденции на каждый месяц прогноз показывает правильно.

"Прогнозировать осадки сложнее всего. Обложные дожди осени-весны рассчитать легко, а вот летние дождички никогда не идут фронтом, не захватывают большие территории. Особенно когда заходит средиземноморский циклон. Расчет для них нужно делать в радиусе 10-15 км. Поэтому скептики и говорят: вот, мол, вы обещали сегодня дождь, а у нас дождя нет. Но популярные расчеты, публикуемые в СМИ – усредненные, в масштабе всей Украины, поэтому очевидно, что они менее точные", – объяснил Горбань.