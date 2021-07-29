Українська
$ 26,86
31,7
  1. Последние новости Украины

Насколько точны прогнозы погоды народных синоптиков и можно ли им верить

29 июля 2021 11:00

Александр Панченко , Сергей Мартынец

Некоторые скептики утверждают, что народные прогнозы погоды неточные, но Леонид Горбань опроверг это мнение

Леонид Гонрбань говорит, что сделать точный прогноз очень сложно. Коллаж: "Сегодня"

Леонид Гонрбань говорит, что сделать точный прогноз очень сложно. Коллаж: "Сегодня"

Самый известный народный синоптик Леонид Горбань рассказал, насколько точны его нетрадиционные прогнозы и какова вероятность, что он угадает, например, с дождем. Об этом он сказал в интервью сайту "Сегодня".

Реклама

Некоторые скептики утверждают, что "народные" прогнозы погоды неточные, на что он ответил примером.

"Есть средняя зарплата по стране, есть средняя зарплата по отдельным отраслям, наконец, есть средняя зарплата отдельно взятого работника. Так и с погодой. В Украине семь климатических зон, которые очень отличаются. Поэтому усредненный прогноз показывает общие тенденции погоды в данном месяце. Можно сделать отдельный расчет погоды, например, для Киева, для Луганска, для условной Яблунивки. Он будет близок к 95%. Но это очень трудоемкая работа", – говорит Горбань.

Народные прогнозы более точные?

Синоптик отмечает, что вероятность его усредненного прогноза – около 75%. Например, в отдельных регионах дождь может пройти на один-два дня позже или раньше, но среднесрочные погодные тенденции на каждый месяц прогноз показывает правильно.

"Прогнозировать осадки сложнее всего. Обложные дожди осени-весны рассчитать легко, а вот летние дождички никогда не идут фронтом, не захватывают большие территории. Особенно когда заходит средиземноморский циклон. Расчет для них нужно делать в радиусе 10-15 км. Поэтому скептики и говорят: вот, мол, вы обещали сегодня дождь, а у нас дождя нет. Но популярные расчеты, публикуемые в СМИ – усредненные, в масштабе всей Украины, поэтому очевидно, что они менее точные", – объяснил Горбань.

  • Леонид Горбань — человек уникальный. Ему скоро исполнится 82 года, и он — единственный в Украине, кто умеет спрогнозировать погоду на годы вперед. Еще он уникален потому, что по образованию не метеоролог, а... инженер-механик, подполковник, имеющий 34 года военной выслуги.
  • Народный синоптик дал прогноз погоды на август – говорит, в Украине будет сухо и жарко, но в конце месяца возможны проливные дожди.
  • Осенью Горбань прогнозирует два бабьих лета, морозы и ранний снег, а также рассказал, когда украинцам ждать первых морозов и какой приятный сюрприз нас ждет в октябре.
  • А вот зимой синоптик обещает ледяные дожди, лютые морозы и снежные бураны, но не обойдется из без потепления, причем сразу после Нового года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и град
Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и градУкраина
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсии
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсииЭкономика
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов УкраиныЗапад
Синайко, Павлюк, Шаптала – что известно о генералах Зеленского, занявших ключевые должности в силовом блоке
Синайко, Павлюк, Шаптала – что известно о генералах Зеленского, занявших ключевые должности в силовом блокеУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять