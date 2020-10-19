Названы регионы, где больше всего заразившихся коронавирусом за сутки

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью за минувшие сутки было зафиксировано в Харьковской, Одесской, Житомирской и Львовской областях, а также в Киеве.

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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Харьковской области – 595, в городе Киеве – 385, в Одесской области – 350, в Житомирской области – 308, и в Львовской области – 259", – сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 4700 случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 303 638 человек. Вылечить от COVID-19 удалось 126 489 инфицированных.

Кроме того, от коронавируса в Украине умер 8-летний ребенок. Мальчик поступил в больницу в очень тяжелом состоянии и с осложнениями.

Также напомним, в Украине расширилась "красная зона". Самые жесткие ограничения вводят уже в 7 областных центрах.

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Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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