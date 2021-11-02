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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Не можете получить COVID-сертификат? В Киеве открылись первые пункты поддержки "Дії"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
2 ноября, 10:59
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Пункты команды поддержки будут находится в двох центрах вакцинации
Пункти команды поддержки уже работают / Коллаж "Сегодня"
Пункти команды поддержки уже работают / Коллаж "Сегодня"

В Киеве запустили пункти команды поддержки "Дії" с COVID-сертификатами офлайн. Они будут размещены в центрах вакцинации.

Об этом на своей Facebook-страничке сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как это будет работать?

Украинцы, которые получили прививку от COVID-19 смогут сразу на месте сгенерировать сертификат в "Дії". В пунктах вам подскажут как это сделать.

"Кстати, теперь получить COVID-сертификат в "Дії" стало проще. Для этого больше не нужна электронная подпись. Теперь нужно зайти в приложение или портал, нажать "Получить сертификат" и все. Сертификат сгенерируется. Подписывать лицом запрос на сертификат не требуется", – уточнил Михаил Федеров.

Где буду находится пункти команды поддержки

Пункты уже работают в таких центрах вакцинации:
•‎ Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1
•‎ ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12

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Цифровые сертификаты в "Дії" будут доступны не для всех

Их смогут получить только те, кто сделал прививку в Украине.

"Если вы прошли вакцинацию от COVID-19 в другой стране, в Украине вам необходимо обратиться к семейному врачу с документом, удостоверяющим прививку. На его основе врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и выдаст бумажный международный сертификат о вакцинации. Цифровой сертификат в "Дії" в таком случае не генерируется", – рассказала замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

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