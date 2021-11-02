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СЬОГОДНІ Новини України

Не можете отримати COVID-сертифікат? У Києві відкрилися перші пункти підтримки "Дії"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 листопада, 10:59
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Пункти команди підтримки будуть у двох центрах вакцинації
Пункти команди підтримки вже працюють/Колаж "Сьогодні"
Пункти команди підтримки вже працюють/Колаж "Сьогодні"

У Києві запустили пункти команди підтримки "Дії" з COVID-сертифікатами офлайн. Вони будуть розміщені у центрах вакцинації.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як це працюватиме?

Українці, які отримали щеплення від COVID-19, зможуть відразу на місці згенерувати сертифікат у "Дії". У пунктах вам підкажуть, як це зробити.

"До речі, тепер отримати COVID-сертифікат у "Діі" стало простіше. Для цього більше не потрібний електронний підпис. Тепер потрібно зайти до програми або порталу, натиснути "Отримати сертифікат" і все. Сертифікат згенерується. Підписувати обличчям запит на сертифікат не потрібно", – уточнив Михайло Федоров.

Де будуть пункти команди підтримки

Пункти вже працюють у таких центрах вакцинації:
•‎ Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1
•‎ ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12

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Цифрові сертифікати в "Дії" будуть доступні не всім

Їх зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні.

"Якщо ви пройшли вакцинацію від COVID-19 в іншій країні, в Україні вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видасть паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію". Цифровий сертифікат у "Дії" у такому разі не генерується", – розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич.

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