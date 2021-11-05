Не разлучил даже COVID-19: трогательная история заболевших супругов из Киева

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины

Супруги были в больнице вместе / Коллаж "Сегодня"

В Украине с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человека. В отделение больниц на лечение от коронавируса поступают целыми семьями.

Об этом идется в материале сайта "Сегодня".

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История супругов

"У нас у санитарки мама в возрасте заболела ковидом. Они живут в пригороде. Женщина задыхалась, очень плохо себя чувствовала, низкая сатурация. Мы дали рекомендации, но состояние не улучшилось. На скорой ее привезли в клинику. Рядом с ней всегда находился ее муж", – рассказывает завотделением в 5 клинической больнице Киева Валерий Батушкин.

На тот момент никто и не догадывался, что мужчина тоже болен и его состояние ничуть ни лучше . Но он все скрывал, чтобы жена не волновалась еще больше.

"Он упал, когда они приехали в больницу. Сразу все подумали, что у него понизилось давление, а потом оказалось, что у него температура 39. Он никому не говорил, что ему стало плохо, чтобы не отвлекать никого от лечения жены, а еще – чтобы она не переживала", – добавляет врач.

В больницу положили их двоих. Мужчину выписали, а его жена еще осталась в отделении. Она тяжелее переносит болезнь из-за сахарного диабета.

"Сейчас женщина там лежит и плачет. Не может без любимого", – делиться заведующий отделения.

Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

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Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).

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