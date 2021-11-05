Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Не разлучил даже COVID-19: трогательная история заболевших супругов из Киева

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
5 ноября, 13:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины
Супруги были в больнице вместе / Коллаж "Сегодня"
Супруги были в больнице вместе / Коллаж "Сегодня"

В Украине с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человека. В отделение больниц на лечение от коронавируса поступают целыми семьями.

Об этом идется в материале сайта "Сегодня".

Реклама

История супругов

"У нас у санитарки мама в возрасте заболела ковидом. Они живут в пригороде. Женщина задыхалась, очень плохо себя чувствовала, низкая сатурация. Мы дали рекомендации, но состояние не улучшилось. На скорой ее привезли в клинику. Рядом с ней всегда находился ее муж", – рассказывает завотделением в 5 клинической больнице Киева Валерий Батушкин.

На тот момент никто и не догадывался, что мужчина тоже болен и его состояние ничуть ни лучше . Но он все скрывал, чтобы жена не волновалась еще больше.

"Он упал, когда они приехали в больницу. Сразу все подумали, что у него понизилось давление, а потом оказалось, что у него температура 39. Он никому не говорил, что ему стало плохо, чтобы не отвлекать никого от лечения жены, а еще – чтобы она не переживала", – добавляет врач.

В больницу положили их двоих. Мужчину выписали, а его жена еще осталась в отделении. Она тяжелее переносит болезнь из-за сахарного диабета.

"Сейчас женщина там лежит и плачет. Не может без любимого", – делиться заведующий отделения.

Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

154 277

заболело за неделю в Украине

+1%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять