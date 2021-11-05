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СЬОГОДНІ Новини України

Не розлучив навіть COVID-19: зворушлива історія хворого подружжя з Києва

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
5 листопада, 13:45
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Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України
Подружжя було в лікарні разом / Колаж "Сьогодні"
Подружжя було в лікарні разом / Колаж "Сьогодні"

В Україні з кожним вдень зростає кількість хворих на COVID-19. Усього інфекцію підтвердили у 3 032 951 особи . У відділення лікарень на лікування коронавірусу надходять цілими сім'ями.

Про це йдеться у матеріалі сайту "Сьогодні".

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Історія подружжя

"У нас у санітарки мама у віці захворіла на ковід. Вони живуть у передмісті. Жінка задихалася, дуже погано почувалася, низька сатурація. Ми дали рекомендації, але стан не покращав. На швидкій її привезли до клініки. Поруч із нею завжди знаходився її чоловік ", – розповідає заввідділенням у 5 клінічній лікарні Києва Валерій Батушкін.

На той момент ніхто і не здогадувався, що чоловік теж хворий і його стан анітрохи не кращий. Але він усе приховував, щоб дружина ще більше не хвилювалася.

"Він упав, коли вони приїхали до лікарні. Відразу всі подумали, що в нього знизився тиск, а потім виявилося, що в нього температура 39. Він нікому не казав, що йому стало погано, щоб не відволікати нікого від лікування дружини, а ще щоб вона не переживала ", – додає лікар.

До лікарні поклали їх двох. Чоловіка виписали, а його дружина ще залишилася у відділенні. Вона важче переносить хворобу через цукровий діабет.

"Зараз жінка там лежить та плаче. Не може без коханого ", – ділиться завідувач відділення.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Усього інфекцію підтвердили у 3032951 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2492419 інфікованих (13281 – за останню добу).

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