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Немного теплее, чем в прошлые дни: прогноз погоды на 25 сентября (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
25 сентября, 07:17
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В Киеве прогнозируют похолодание
Холоднее всего будет в северных и восточных регионах Украины. Коллаж "Сегодня".
Холоднее всего будет в северных и восточных регионах Украины. Коллаж "Сегодня".

Погода в Украине, 25 сентября, будет немного теплее, чем в прошлые дни. В частности, на западе температура воздуха прогреется до +19 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

Погода в регионах

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Холоднее всего будет в северных и восточных регионах Украины. Там температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. На Западе прогнозируют сентябрьское тепло. В частности, обещают до + 20 градусов.

В Киеве прогнозируют похолодание. Столбики термометра там поднимутся лишь до +13...+15 градусов.

На территории Крыма прогнозируют до +17 градусов. Там прогнозируют солнце.

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В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября, в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.
  • Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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