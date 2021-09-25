Немного теплее, чем в прошлые дни: прогноз погоды на 25 сентября (карта)

В Киеве прогнозируют похолодание

Холоднее всего будет в северных и восточных регионах Украины. Коллаж "Сегодня".

Погода в Украине, 25 сентября, будет немного теплее, чем в прошлые дни. В частности, на западе температура воздуха прогреется до +19 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

Погода в регионах

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Холоднее всего будет в северных и восточных регионах Украины. Там температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. На Западе прогнозируют сентябрьское тепло. В частности, обещают до + 20 градусов.

В Киеве прогнозируют похолодание. Столбики термометра там поднимутся лишь до +13...+15 градусов.

На территории Крыма прогнозируют до +17 градусов. Там прогнозируют солнце.

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