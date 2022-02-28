Отвлекающий маневр: США, НАТО и Британия отреагировали на ядерные угрозы Путина

Войска РФ сталкиваются с большим сопротивлением, российский президент такого не ожидал

Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение президента РФ Владимира Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности "отвлечением от реальности происходящего в Украине".

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Войска Владимира Путина сталкиваются с большим сопротивлением, чем ожидал российский президент, сказал Джонсон.

"Это катастрофический, неудачный замысел", – добавил он.

Реакция США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что такой шаг Путина является частью "модели" для "создания несуществующих угроз".

Реклама

"Мы уже наблюдали такую модель поведения президента Путина в ходе этого конфликта: он создает несуществующие угрозы с тем, чтобы оправдать дальнейшую агрессию. И мировое сообщество и американский народ должны смотреть на это именно через такую призму", – отметила спикер.

Реакция НАТО

Тревогу в связи с решением президента РФ перевести российские силы сдерживания в режим особой готовности выразил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью телеканалу CNN он заявил, что "это опасная риторика" и безответственное поведение со стороны российского лидера.

По словам главы Североатлантического альянса, новое заявление Путина дополняет его агрессивную риторику последних двух недель и демонстрирует то, насколько "серьезным" является противостояние из-за вторжения России в Украину.

Реклама

Украина подала в суд на РФ

Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Читайте также: