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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Отвлекающий маневр: США, НАТО и Британия отреагировали на ядерные угрозы Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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28 февраля, 10:39
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Войска РФ сталкиваются с большим сопротивлением, российский президент такого не ожидал
Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение президента РФ Владимира Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности "отвлечением от реальности происходящего в Украине".

Об этом сообщает Reuters.

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Войска Владимира Путина сталкиваются с большим сопротивлением, чем ожидал российский президент, сказал Джонсон.

"Это катастрофический, неудачный замысел", – добавил он.

Реакция США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что такой шаг Путина является частью "модели" для "создания несуществующих угроз".

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"Мы уже наблюдали такую модель поведения президента Путина в ходе этого конфликта: он создает несуществующие угрозы с тем, чтобы оправдать дальнейшую агрессию. И мировое сообщество и американский народ должны смотреть на это именно через такую призму", – отметила спикер.

Реакция НАТО

Тревогу в связи с решением президента РФ перевести российские силы сдерживания в режим особой готовности выразил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью телеканалу CNN он заявил, что "это опасная риторика" и безответственное поведение со стороны российского лидера.

По словам главы Североатлантического альянса, новое заявление Путина дополняет его агрессивную риторику последних двух недель и демонстрирует то, насколько "серьезным" является противостояние из-за вторжения России в Украину.

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Украина подала в суд на РФ

Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

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