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СЬОГОДНІ Новини України

Відволікаючий маневр: США, НАТО та Британія відреагували на ядерні погрози Путіна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 лютого, 10:39
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Війська РФ стикаються з великим опором, російський президент такого не очікував
Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав рішення президента РФ Володимира Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності "відволіканням від реальності того, що відбувається в Україні".

Про це повідомляє Reuters.

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Війська Володимира Путіна стикаються з більшим опором, ніж очікував російський президент, сказав Джонсон.

"Це катастрофічний, невдалий задум", – додав він.

Реакція США

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що такий крок Путіна є частиною "моделі" для "створення неіснуючих загроз".

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"Ми вже спостерігали таку модель поведінки президента Путіна під час цього конфлікту: він створює неіснуючі загрози, щоб виправдати подальшу агресію. І світова спільнота та американський народ повинні дивитися на це саме через таку призму", – зазначила спікер.

Реакція НАТО

Тривогу у зв'язку з рішенням президента РФ перевести російські сили стримування в режим особливої готовності висловив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. В інтерв'ю телеканалу CNN він заявив, що "це небезпечна риторика" та безвідповідальна поведінка з боку російського лідера.

За словами глави Північноатлантичного альянсу, нова заява Путіна доповнює його агресивну риторику останніх двох тижнів та демонструє те, наскільки "серйозним" є протистояння через вторгнення Росії в Україну.

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