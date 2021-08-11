Никакого хлеба с солью – только шквальный огонь: как ВСУ будут встречать врага (видео)

Украинские военные показали, что будет с агрессором в случае вторжения в Украину – масорубка оккупантам обеспечена

ВСу готовы жестко встретить агрессора. Коллаж "Сегодня"

На юге Украины проходят сразу на пяти общевойсковых полигонах командно-штабные учения. К ним привлечены не только военные, но и подразделения полиции, СБУ, пограничники и спасатели.

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Об этом сообщают в Объединенных силах ВСУ.

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что действия подразделений отрабатываются в условиях активного применения противником высокоточных средств поражения и средств радиоэлектронной борьбы.

"Обучение имеет целью повышение оперативных возможностей органов военного управления в планировании и управлении действиями в различных видах боевых действий. Это оборонительные действия, борьба с воздушным десантом, диверсионно-разведывательными группами, ведение территориальной обороны, а также поддержка авиационными группами сухопутных и морских группировок", – рассказал он.

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Военные тренировались отражать удары условного противника с воздуха, в частности противодействовали высадке десантов условного противника на оперативные аэродромы.

"В ходе активной фазы к маневрам привлечено истребительную, штурмовую, бомбардировочную, транспортную и беспилотную авиацию Воздушных сил. Их задачей является уничтожение средств воздушного нападения противника, нанесения ударов по наземным объектам и авиационная поддержка действий войск в ходе выполнения заданий. Кроме того, по группировке условного противника применены реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", а также ствольную артиллерию", – сказал Наев.

Тем временем морская пехота и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отработали вопросы усиления охраны и обороны острова Змеиный. Противотанковые подразделения провели практические стрельбы прямой наводкой и ракетными комплексами по бронированным объектам противника.

Военные учения в Украине

Украина продолжает череду военных учений. В начале июля закончились учения Sea Breeze, а в конце месяца проходили маневры "Три меча-2021" с участием военных Польши, Литвы и США.

Также украинские военные регулярно проводят учения вблизи оккупированного Крыма, причем с тяжелым вооружением вроде "Смерчей" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Украина готовится к возможному полномасштабному нападению России, угроза которого каждый год возрастает к сентябрю, поскольку в этот период Россия и Беларусь проводят вблизи Украины масштабные учения "Запад".

Как сообщали новости "Сегодня", Россия начала крупные учения в Крыму и вблизи границ Украины. Россияне задействуют большое количество авиации и кораблей, в том числе Черноморский флот вблизи Украины. Украинское военное командование пристально наблюдает за оккупантами.

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В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что наша армия готова отразить полномасштабное вторжение противника.