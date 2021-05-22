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Ночь музеев и фестиваль средневекового боя – анонсы СЕГОДНЯ

22 мая, 07:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мы собрали все самые важные предстоящие события 22 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Фото: museumkogalym.ru

Фото: museumkogalym.ru

В субботу, 22 мая, сильнейшие бойцы Украины примут участие в фестивале средневекового боя, а также все наконец узнают, кто победил на "Евровидении". Что еще запланировано в субботу – смотрите в нашей подборке анонсов.

Украина

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Суббота, 22 мая

9:30 – XIX международный турнир по спортивной гимнастике Ukraine International Cup 2021 (Дворец спорта).

11:00 – мероприятие в рамках акции "Ночь музеев" в NAMU (Национальный художественный музей Украины).

13:00 – Транс-марш на Михайловской площади.

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13:30 – фестиваль средневекового боя "Зов героев" с участием сильнейших бойцов Украины в "Парке Киевская Русь".

Также в Роттердаме (Нидерланды) пройдет финал международного конкурса песни "Евровидение".

Так, вУкраине начинает налаживаться погода, и на выходных будет очень тепло. В субботу без дождей, а в воскресенье в некоторых областях страны будет греметь.

Ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.

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