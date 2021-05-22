Ночь музеев и фестиваль средневекового боя – анонсы СЕГОДНЯ

Фото: museumkogalym.ru
В субботу, 22 мая, сильнейшие бойцы Украины примут участие в фестивале средневекового боя, а также все наконец узнают, кто победил на "Евровидении". Что еще запланировано в субботу – смотрите в нашей подборке анонсов.
Украина
Суббота, 22 мая
9:30 – XIX международный турнир по спортивной гимнастике Ukraine International Cup 2021 (Дворец спорта).
11:00 – мероприятие в рамках акции "Ночь музеев" в NAMU (Национальный художественный музей Украины).
13:00 – Транс-марш на Михайловской площади.
13:30 – фестиваль средневекового боя "Зов героев" с участием сильнейших бойцов Украины в "Парке Киевская Русь".
Также в Роттердаме (Нидерланды) пройдет финал международного конкурса песни "Евровидение".
Так, вУкраине начинает налаживаться погода, и на выходных будет очень тепло. В субботу без дождей, а в воскресенье в некоторых областях страны будет греметь.
Ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.