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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новые сертификаты в "Дії" и шокирующая статистика смертности в Украине — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 06:00
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В сервисе Дія появились три новых сертификата, а в Украине увеличилась смертность
Украинцы могут сгенерировать новые COVID-сертификаты, а Госстат опубликовал статистику смертности в нашей стране/Коллаж: "Сегодня"
Украинцы могут сгенерировать новые COVID-сертификаты, а Госстат опубликовал статистику смертности в нашей стране/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Дії появились новые COVID-сертификаты: как их сгенерировать

В сервисе Дія появилась возможность сгенерировать три новых сертификата. Кроме того, их можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.

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Украина готовится к кибератаке – СМИ назвали самые опасные цели для удара

Россия не только накапливает свои войска на нашей границе, она также готовится к проведению масштабной кибератаки на энергетическую систему Украины и против правительственных веб-ресурсов.

Кремль рассматривает не только вариант военного вторжения/Коллаж: "Сегодня"
Кремль рассматривает не только вариант военного вторжения/Коллаж: "Сегодня"

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Статистика пугает: Госстат опубликовал данные о смертности в Украине

В Украине в октябре этого года по сравнению с прошлым годом общая смертность среди населения выросла на 25,8%. За месяц в стране умерли 74 282 человека.

С января по октябрь этого года умерли 562 137 человек/Коллаж: "Сегодня"
С января по октябрь этого года умерли 562 137 человек/Коллаж: "Сегодня"

В Днепропетровской области прогремел мощный взрыв в многоэтажке

В понедельник, 20 декабря, в городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв газа, который спровоцировал пожар. В результате инцидента разрушены две квартиры, пострадал один человек.

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Взрыв газа разрушил две квартиры в многоэтажке/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"
Взрыв газа разрушил две квартиры в многоэтажке/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

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