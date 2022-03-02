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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

О потерях боевиков начали сообщать российские СМИ — власть агрессора об этих данных умалчивает

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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2 марта, 12:55
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Некоторые издания РФ опубликовали некрологи по погибшим на территории Украины вражеским солдатам
Военные РФ, которые погибли на войне в Украине / Коллаж "Сегодня"
Военные РФ, которые погибли на войне в Украине / Коллаж "Сегодня"

По данным Генштаба ВСУ общие потери личного состава противника с 24 февраля по 2 марта составили 5840 человек.

Но оккупационная власть Кремля пытается всячески скрывать правду. В Министерстве обороны РФ эти цифры никак не комментируют. Более того — молчат о точном количестве погибших и раненых.

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Несмотря на это, в некоторых СМИ "запоребрика" все-таки можно найти сообщения о гибели их солдат. Эти факты признают главы некоторых регионов России.

Сайт "Сегодня" нашел несколько таких материалов. Все они могут служить прямым подтверждением российской агрессии против нашей страны для тех жителей РФ, которые до сих пор "не поняли, что происходит".

Танкист из Челябинска

"Комсомольская правда" пишет о смерти на Донбассе военного Константина Глушкова. Ссылаясь на военно-исторический клуб "Гранит", издание сообщает, что тело танкиста уже доставили на родину.

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Соболезнования выразил губернатор Челябинской области.

Командир разведроты из Краснодарского края

О гибели военного сообщил также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом пишут "Вечерние ведомости".

В его сообщении говорится, что капитан российской армии Александр Лысенко участвовал в так называемой "специальной операции на Украине". О том, что солдат был причастен к актам военного насилия над мирным населением, умалчивается.

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Военнослужащий из Астраханской области

В риторике оккупанта о смерти военного сказал и глава Астраханской области Игорь Бабушкин. Сообщает то же издание.

В своем Instagram губернатор выразил соболезнования родным боевика. Добавил, что тот участвовал в якобы "спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик".

Глава отряда СОБР в Кемеровской области

В материале "Тайга ИНФО" говорится о смерти бойца спецподразделения СОБР Константина Огия. Кроме того, источник издания информирует о том, что украинские войска обезвредили целую колонну противника:

"Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших омоновцев", — говорит российский источник.

Военнослужащий из Калмыкии

Сержант российской армии Константин Манджиев погиб "в ходе спецоперации по защите Донбасса". Пропагандистские формулировки использует сайт "Кавказского узла". Информацию подтвердил глава региона, хотя накануне местный военкомат ее опровергал.

Несмотря на численные потери врага, сенатор РФ Людмила Нарусова заявила, что их тела забирать не собираются.

Вместе с тем, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что в РФ возвращаются первые эшелоны с погибшими и ранеными боевиками.

Агрессию России уже признали известные артисты:

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