Облачно и холодно: погода в Украине на 10 ноября (карта)

В среду, 10 ноября, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность. В то же время украинцам следует ожидать морозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в Украине осадков не предвидится. Ветер на западе и севере — южный, 3-8 м/сек. На востоке и севере — северный, 3-8 м/сек. Ожидается холодная погода.
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На западе столбики термометров будут колебаться от +6 до + 10 градусов. На востоке прогнозируют 3-5 градуса тепла.
В северных регионах ожидается +3-7 градусов. На юге — 4-7 градусов тепла.
В Киеве без осадков, +3-5 градуса.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.
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