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Обломки Ан-26, потерпевшего крушение под Чугуевом. Эксклюзивные фото

26 сентября, 15:52

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Фрагменты транспорта повезли в воинскую часть

Обломки самолета Ан-26, который потерпел крушение под Чугуевом, отвозят с места трагедии в воинскую часть. Журналисты "Сегодня" стали свидетелями транспортировки фрагментов самолета.

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/ Фото: Сегодня

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Ранее "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов и офицеров.

Видео: ХС Харьков/Telegram

Трагедия произошла вечером, 25 сентября, неподалеку города Чугуев Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты самолетов аналогичных Ан-26.

Найдены оба "черных ящика" воздушного судна. Их расшифровка позволит приступить к расследованию причин трагедии. Этим займется Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы.

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