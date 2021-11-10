Охота на боевиков: как СБУ ловит российских наемников и какое наказание им грозит

Задержанные преступники будут нести ответственность за свои поступки

Задержанные боевики РФ будут нести наказания за свои действия/Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины все чаще вылавливает боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Некоторых из них задерживают прямо на подконтрольной территории Украины. Вчера в Киеве поймали руководителя тюрьмы "изоляция" Дениса Куликовского — мужчину, который пытал людей самыми жесткими методами. Предлагаем вспомнить, как и при каких обстоятельствах СБУ задерживала других российских наемников.

Боевик "спецназа ДНР" в рядах ВСУ

СБУ обнаружила в Харьковской области бывшего боевика "ДНР", которому удалось поступить на службу в Вооруженные Силы Украины.

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Житель Харьковской области в июле 2014-го присоединился к группировке "ДНР". В должности стрелка в составе так называемого "спецназа ДНР" и "батальона "Оплот" он исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5 000 гривен. В октябре 2014 года боевик покончил со службой у агрессора и вернулся на подконтрольную территорию, а затем вступил в ряды ВСУ.

На тот момент мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины. Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Задержание экс-боевика "ЛНР"

В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего участника террористической организации "ЛНР". Его подозревали в участии в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году.

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В ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов злоумышленник присоединился в апреле 2014 года. Установлено, что боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке. Кроме того, он поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню Независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупантов злоумышленник длительное время скрывался от правосудия. Ему было сообщено о подозрении, а также грозило до восьми лет лишения свободы.

Боевик "ЛНР" более пяти лет работал в Нацполиции

Служба безопасности Украины уличила в рядах полиции Луганской области бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока". Фигурант присоединился к рядам Нацполиции в 2016 году, где и проходил службу до задержания.

Начиная с 2014 года, по данным СБУ, фигурант "служил" в незаконном "вооруженном формировании Дремова". Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил изменить сторону". Сначала скрывался на территории РФ и временно оккупированном Крыму, а затем вернулся в Украину. Фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по статье "участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях".

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Задержание боевика, помогавшего захватить Крым

В Херсонской области украинские правоохранители поймали боевика из оккупированного Крыма. Мужчина способствовал захвату украинского полуострова и с оружием патрулировал города.

По данным СБУ, в феврале 2014 года мужчина вступил в так называемую "Ялтинскую роту народной самообороны Крыма". В ее составе он в феврале-марте разгонял протестные акции и запугивал украинских активистов. Ему объявили подозрение в создании незаконных вооруженных формирований. Мужчине грозило лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Задержание боевика с документами СЦКК

СБУ вместе с украинскими военными задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР", у которого при себе были документы сотрудника СЦКК. В телефоне оккупанта нашли видео, на котором он обстреливает позиции украинских войск.

Дело в том, что во время задержания у мужчины был при себе пистолет с двумя заряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня). Носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Как удалось установить сотрудникам СБУ, злоумышленник является участником одного из подразделений "6-го отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР". Задержанный – выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. По этой статье ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Наглый боевик "ЛНР"

В Луганской области Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика так называемой "ЛНР". Он пытался оформить украинскую пенсию.

По информации СБУ, в ряды боевиков "ЛНР" мужчина вступил в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4-ю отдельную мотострелковую бригаду "ЛНР", где он обслуживал вражескую военную технику. В итоге злоумышленник покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.

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