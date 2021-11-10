Полювання на бойовиків: як СБУ ловить російських найманців та яке покарання їм загрожує

Служба безпеки України все частіше виловлює бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР". Деяких з них затримують прямо на підконтрольній території України. Учора в Києві спіймали керівника в'язниці "Ізоляція" Дениса Куліковського — чоловіка, який катував людей найжорсткішими методами. Пропонуємо згадати, як та за яких обставин СБУ затримувала інших російських найманців.
Бойовик "спецназу ДНР" в лавах ЗСУ
СБУ виявила в Харківській області колишнього бойовика "ДНР", якому вдалося вступити на службу до Збройних сил України.
Житель Харківщини в липні 2014-го приєднався до угрупування "ДНР". На посаді стрілка у складі так званого "спецназу ДНР" і "батальйону "Оплот" він виконував обов'язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об'єкти і місцевість. За це харків'янин отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 000 гривень. У жовтні 2014 року бойовик покінчив зі службою в агресора і повернувся на підконтрольну територію, а згодом вступив до лав ЗСУ.
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На той момент чоловіку оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Затримання ексбойовика "ЛНР"
У Сєвєродонецьку співробітники Служби безпеки України викрили колишнього учасника терористичної організації "ЛНР". Його підозрювали в участі у захопленні адмінбудівель органів державної влади у 2014 році.
До лав незаконних збройних формувань проросійських терористів зловмисник приєднався у квітні 2014 року. Встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі Управління СБУ в Луганській області. Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку. Крім того, він підтримував зв'язок і сприяв діяльності диверсійної групи "Ямала", учасники якої готували теракти в Сєвєродонецьку до Дня незалежності у 2014 році. Після звільнення міста від окупантів зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя. Йому було повідомлено про підозру, а також загрожувало до восьми років позбавлення волі.
Бойовик "ЛНР" понад п'ять років працював у Нацполіції
Служба безпеки України викрила в рядах поліції Луганській області колишнього бойовика незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока". Фігурант приєднався до лав Нацполіції у 2016 році, де і проходив службу до затримання.
Починаючи з 2014 року, за даними СБУ, фігурант "служив" у незаконному "збройному формуванні Дрьомова". Щойно українські воїни звільнили місто, а бойовики відійшли вглиб тимчасово окупованих територій, він "вирішив змінити сторону". Спочатку переховувався на території РФ і в тимчасово окупованому Криму, а потім — повернувся в Україну. Фігурант брав участь у забезпеченні пропускного режиму та чергуваннях на бойових постах терористичних угруповань. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтею "участь у непередбачених законом збройних формуваннях".
Затримання бойовика, який допомагав захопити Крим
У Херсонській області українські правоохоронці зловили бойовика з окупованого Криму. Чоловік сприяв захопленню українського півострова і зі зброєю патрулював міста.
За даними СБУ, у лютому 2014 року чоловік вступив у так звану "Ялтинську роту народної самооборони Криму". У її складі він у лютому-березні розганяв протестні акції і залякував українських активістів. Йому оголосили підозру в створенні незаконних збройних формувань. Чоловіку загрожувало позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Затримання бойовика з документами СЦКК
СБУ разом з українськими військовими затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР", в якого при собі були документи співробітника СЦКК. В телефоні окупанта знайшли відео, на якому він обстрілює позиції українських військ.
Річ у тому, що під час затримання у чоловіка був при собі пістолет із двома зарядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню). Носити зброю співробітникам СЦКК заборонено.
Як вдалося встановити співробітникам СБУ, зловмисник є учасником одного з підрозділів "6-го отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР". Затриманий – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства у 2010 році.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. За цією статтею йому загрожує до восьми років тюрми.
Нахабний бойовик "ЛНР"
У Луганській області Служба безпеки України затримала колишнього бойовика так званої "ЛНР". Він намагався оформити українську пенсію.
За інформацією СБУ, в ряди бойовиків "ЛНР" чоловік вступив у березні 2015 року. Там його призначили в так звану "4-ту окрему мотострілецьку бригаду "ЛНР", де він обслуговував ворожу військову техніку. У підсумку зловмисник покинув угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганської області.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України.
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