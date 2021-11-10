Полювання на бойовиків: як СБУ ловить російських найманців та яке покарання їм загрожує

Затримані злочинці нестимуть відповідальність за свої вчинки

Затримані бойовики РФ нестимуть покарання за свої дії/Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України все частіше виловлює бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР". Деяких з них затримують прямо на підконтрольній території України. Учора в Києві спіймали керівника в'язниці "Ізоляція" Дениса Куліковського — чоловіка, який катував людей найжорсткішими методами. Пропонуємо згадати, як та за яких обставин СБУ затримувала інших російських найманців.

Бойовик "спецназу ДНР" в лавах ЗСУ

СБУ виявила в Харківській області колишнього бойовика "ДНР", якому вдалося вступити на службу до Збройних сил України.

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Житель Харківщини в липні 2014-го приєднався до угрупування "ДНР". На посаді стрілка у складі так званого "спецназу ДНР" і "батальйону "Оплот" він виконував обов'язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об'єкти і місцевість. За це харків'янин отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 000 гривень. У жовтні 2014 року бойовик покінчив зі службою в агресора і повернувся на підконтрольну територію, а згодом вступив до лав ЗСУ.

На той момент чоловіку оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Затримання ексбойовика "ЛНР"

У Сєвєродонецьку співробітники Служби безпеки України викрили колишнього учасника терористичної організації "ЛНР". Його підозрювали в участі у захопленні адмінбудівель органів державної влади у 2014 році.

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До лав незаконних збройних формувань проросійських терористів зловмисник приєднався у квітні 2014 року. Встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі Управління СБУ в Луганській області. Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку. Крім того, він підтримував зв'язок і сприяв діяльності диверсійної групи "Ямала", учасники якої готували теракти в Сєвєродонецьку до Дня незалежності у 2014 році. Після звільнення міста від окупантів зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя. Йому було повідомлено про підозру, а також загрожувало до восьми років позбавлення волі.