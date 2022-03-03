Оккупанты обстреляли теплоход HELT под флагом Панамы: он пропал с радаров

Теплоход HELT получил пробоину ниже ватерлинии, а в 12:18 пропал с радаров

Оккупанты нанесли удар в 20 милях от Одессы / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 3 марта, в 20 милях от Одессы российские войскананесли удар по теплоходу HELT под флагом Панамы.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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"Теплоход "HELT" (флаг Панама) был обстрелян и получил пробоину ниже ватерлинии.

Последний доклад с судна: крен 70 градусов, садимся на плоты. 12:18 HELT пропал с радаров", – говорится в сообщении.

Также российские самолёты появились над Затокой (Одесская область). Об этом сообщает Политика страны.

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Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.

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