Окупанти обстріляли теплохід HELT під прапором Панами: він зник з радарів

Сьогодні, 3 березня, за 20 миль від Одеси російські військазавдали удару по теплоходу HELT під прапором Панами.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
"Теплохід "HELT" (прапор Панама) був обстріляний і отримав пробоїну нижче за ватерлінію.
Остання доповідь із судна: крен 70 градусів, сідаємо на плоти. 12:18 HELT зник з радарів", – йдеться у повідомленні.
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Також російські літаки з'явилися над Затокою (Одеська область). Про це повідомляє Політика країни.
Ситуація в Україні 3 березня
- Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
- В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
- Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, незважаючи на обстріл російських нацистів.
- Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
- Російські окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
- Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15-ти військовим. Деяким із них – посмертно.