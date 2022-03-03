Окупанти обстріляли теплохід HELT під прапором Панами: він зник з радарів

Теплохід HELT отримав пробоїну нижче за ватерлінію, а о 12:18 пропав з радарів

Окупанти завдали удару за 20 миль від Одеси / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 3 березня, за 20 миль від Одеси російські військазавдали удару по теплоходу HELT під прапором Панами.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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"Теплохід "HELT" (прапор Панама) був обстріляний і отримав пробоїну нижче за ватерлінію.

Остання доповідь із судна: крен 70 градусів, сідаємо на плоти. 12:18 HELT зник з радарів", – йдеться у повідомленні.

Також російські літаки з'явилися над Затокою (Одеська область). Про це повідомляє Політика країни.

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Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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