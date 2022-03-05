Оккупанты обстреляли Великодолинское под Одессой: фото, видео

Российские оккупанты нанесли удар по Великодолинскому, расположенному к югу от Одессы.
Про это сообщает Telegram-канал "Новости Страны".
Обстрел поселка
В частности, опубликованы фото последствий ночного удара по Великодолинскому:
Далее по теме
Также отмечается, что в поселке разбомбили здание станции слежения за эфиром:
Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что войска российских оккупантов продолжают попытки продвинуться вглубь Украины, но терпят большие потери. Враг ввел на территорию нашей страны большую часть войск, подготовленных для наступления на Украину.
По данным ВСУ, из 117 укомплектованных и снаряженных тактических групп осталось не больше шести, не находящихся на территории нашей страны.
Что происходило в Украине за прошедшие сутки?
- За последние сутки оккупанты совершили наступление на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора с воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом. Продолжают держать оборону приграничные регионы Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста с помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.