Оккупанты обстреляли Великодолинское под Одессой: фото, видео

В частности, разбомблено здание станции слежения за эфиром

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты нанесли удар по Великодолинскому, расположенному к югу от Одессы.

Про это сообщает Telegram-канал "Новости Страны".

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Обстрел поселка

В частности, опубликованы фото последствий ночного удара по Великодолинскому:

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Также отмечается, что в поселке разбомбили здание станции слежения за эфиром:

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Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что войска российских оккупантов продолжают попытки продвинуться вглубь Украины, но терпят большие потери. Враг ввел на территорию нашей страны большую часть войск, подготовленных для наступления на Украину.

По данным ВСУ, из 117 укомплектованных и снаряженных тактических групп осталось не больше шести, не находящихся на территории нашей страны.

Что происходило в Украине за прошедшие сутки?