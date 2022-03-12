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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Оккупанты получили команду мародерить – ГУР МО

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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12 марта, 15:46
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У врага сейчас значительные логистические проблемы
Украинские военные отбивают атаки оккупантов
Украинские военные отбивают атаки оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за неудачных попыток провести быстрое наступление русские оккупанты вынуждены изменить тактику.

Об этом сообщило на своей странице в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Тактика оккупантов

"Армия оккупанта легализует мародерство... Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию", – заявили в ГУР МО.

Из отдела полиции в Изюме оккупанты похитили даже канцелярские приборы. Фото: Нацполиция
Из отдела полиции в Изюме оккупанты похитили даже канцелярские приборы. Фото: Нацполиция

В разведке сообщили, что основной задачей оккупантов является их закрепление на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением:

"В то же время подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение" к следующим распоряжениям. Т.е. отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки".

ГУР МО заявило, что кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не являются единичными случаями:

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"К тому же они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе несовершеннолетних. Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством. Все преступления оккупантов фиксируются. И возмездие будет неизбежным".

Когда оккупанты могут снова пойти в атаку

Советник главы офиса президента Алексей Арестович ранее предупредил, что у российских войск будет вторая попытка массового наступления на Украину.

"Надо понимать очень четко, что будет еще одна попытка наступления с их стороны. Сейчас пока пауза. Они стоят под Киевом практически разгромлены, стоят в обороне, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, в которых у них самые большие успехи", – говорит Алексей Арестович.

Напомним, российские оккупанты собрали руководящий персонал Запорожской АЭС и объявили им, что теперь электростанция находится в собственности "Росатома".

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