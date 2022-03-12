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Окупанти отримали команду мародерити – ГУР МО

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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12 березня, 15:46
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У ворога зараз значні логістичні проблеми
Українські військові відбивають атаки окупантів
Українські військові відбивають атаки окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Через невдалі спроби провести швидкий наступ російські окупанти вимушені змінити тактику.

Про це повідомило на своїй сторінці в Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Тактика окупантів

"Армія окупанта легалізує мародерство... Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію", – заявили в ГУР МО.

З відділу поліції в Ізюмі окупанти викрали навіть канцелярські прилади. Фото: Нацполіція
З відділу поліції в Ізюмі окупанти викрали навіть канцелярські прилади. Фото: Нацполіція

У розвідці повідомили, що основним завданням окупантів є їх закріплення на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням:

"Водночас підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання та отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто відбирати все необхідне в місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки".

ГУР МО заявило, що кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не є поодинокими випадками:

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"До того ж вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі неповнолітніх. Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом. Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює – відомі. І відплата буде неминучою".

Коли окупанти можуть знову піти в атаку

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше попередив, що у російських військ буде друга спроба масового наступу на Україну.

"Треба розуміти дуже чітко, що буде ще одна спроба наступу з їхнього боку. Зараз поки що пауза. Вони стоять під Києвом практично розгромлені, стоять в обороні, намагаються тикатись невеликими підрозділами, але ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, в яких у них найбільші успіхи", – каже Олексій Арестович.

Нагадаємо, російські окупанти зібрали керівний персонал Запорізької АЕС і оголосили їм, що тепер електростанція перебуває у власності "Росатому".

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