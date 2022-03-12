Оккупанты захватили 70% территории Луганской области

Враг подключает на оккупированных территориях свое телевидение, чтобы "промывать" мозги людям

На захваченной территории уже распространяется российская пропаганда и фейки/Фото: коллаж: "Сегодня"

Враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области, где настраивают российское телевидение и контроль за гражданскими.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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"Оккупировано сейчас уже 70 процентов территории Луганской области", — заявил Гайдай.

На захваченных оккупантами территориях уже начинают подключать российское телевидение. На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки.

"Не бойтесь оккупантов, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину. Не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране. Не помогайте убийцам", — отметил Гайдай.

Ситуация за прошедшие сутки

По данным Министерства обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений . Но украинские герои им постоянно в этом мешают.

. Но украинские герои им постоянно в этом мешают. Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 марта заявил, что украинцы дают бой оккупантам уже 16-й день — вчетверо дольше, чем враг планировал свое вторжение .

. Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18:00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины и готовится продолжать наступление .

. Одесса готовится к возможного окружения русскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, готовящий Одессу к возможному негативному сценарию.

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