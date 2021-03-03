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Опять? В Украину идет похолодание и снег, будет даже мороз

3 марта, 14:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцам осталось радоваться мартовскому потеплению еще денек

В четверг погода будет шикарной и очень теплой. А вот с 5 марта придут похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега, а на выходных усилятся ночные морозы.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В пятницу, 5 марта, резко снизится температура воздуха почти по всей стране до 2-4 градусов тепла (после +14 в четверг). Лишь на юге 10-12 градусов. Также в большинстве областей пойдут дожди с мокрым снегом (кроме юга). В Киеве мокрый снег с дождем и 2-4 тепла.

В субботу, 6 марта, будет так же свежо, как и в пятницу, – 1-4 градуса тепла, причем похолодает даже на юге. Зато ночью ударят морозы в 3-6 градусов. Осадки прекратятся. В столице 0-2 градуса тепла и сухо.

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В тренде
Украинцев ждет шикарная погода: синоптик дала "теплый прогноз" на четверг

В воскресенье, 7 марта, снова без осадков, а температура воздуха составит днем 2-4 градуса. А вот ночи морозные – 4-6 градусов ниже нуля. В Киеве днем 3-5 тепла, ночью – 4-6 мороза.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта.

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погода прогноз погоды

Источник: Сегодня

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