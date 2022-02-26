Остановить наступление российских танков можно своими силами: как это сделать гражданским

Местных жителей просят любыми способами препятствовать движению вражеской техники

Украинцы могут помочь приостановить наступление военных РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные и правоохранители просят гражданских жителей Украины помогать защищать нашу страну. Даже оставаясь дома, можно помочь военным остановить движение вражеской техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ в Facebook .

Реклама

Как можно помешать врагу прекратить передвижение по территории Украины

Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли . Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.

. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья , блокируйте также, не дайте им выйти.

, блокируйте также, не дайте им выйти. Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100%, что это враг, не жалейте лес, зажгите его . Новый вырастет на костях оккупанта.

. Новый вырастет на костях оккупанта. У кого в наличии экскаваторы, окапывайте населенные пункты , чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас.

, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас. Вниманию владельцев оружия с оптическими прицелами, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.

Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага .

. Все слышали о метки, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте каким-либо образом.

на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте каким-либо образом. Если есть информация, что враг на подходе, жгите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени.

Что делают местные, чтобы остановить танки

В городе Бахмач Черниговской области прошла колонна вражеской техники. Местные жители пытались самостоятельно остановить колонну и убедить российских военных не двигаться в сторону Киева.

Через город проходила военная техника, около 65 единиц прошло по одной из центральных улиц города. В это время несколько десятков местных жителей вместо того, чтобы разойтись и спрятаться по домам, вышли к россиянам и кричали в их сторону "Куда вы едете?", "Долой из нашей страны!", "Езжайте к своим женам!" Один из мужчин пытался перекрыть дорогу танкам своим телом. Однако техника проехала, военные РФ произвели несколько выстрелов в воздух.

Ранее мы писали: