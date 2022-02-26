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Зупинити наступ російських танків можна своїми силами: як це зробити цивільним

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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26 лютого, 18:23
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Місцевих жителів просять будь-якими способами перешкоджати руху ворожої техніки
Українці можуть допомогти зупинити наступ військових РФ.
Українці можуть допомогти зупинити наступ військових РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові та правоохоронці просять цивільних жителів України допомагати обороняти нашу країну. Навіть залишаючись вдома, можна допомогти військовим зупинити рух ворожої техніки.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

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Як можна завадити ворогу припинити пересування територією України

  • Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає пального – немає техніки.
  • Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу – валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.
  • Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його. Новий виросте на кістках окупанта.
  • У кого в наявності екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас.
  • До уваги власників зброї з оптичними прицілами, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі – по обстановці.
  • Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог – ні. Якщо запитують, де знаходимось – проявіть фантазію, дезінформуйте ворога.
  • Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.
  • Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.

Що роблять місцеві, щоб зупинити танки

У місті Бахмач Чернігівської області пройшла колона ворожої техніки. Місцеві жителі намагалися самотужки зупинити колону і переконати російських військових не рухатися в бік Києва.

Через місто проходила військова техніка, близько 65 одиниць пройшло однією із центральних вулиць міста. В цей час кількадесят місцевих жителів замість того, щоб розійтися і сховатися по домівках, вийшли до росіян та кричали в їхній бік "Куди ви їдете?", "Геть з нашої країни!", "Їдьте до своїх дружин!" Один із чоловіків намагався перекрити дорогу танкам своїм тілом. Однак техніка проїхала, військові РФ здійснили кілька пострілів в повітря.

Раніше ми писали:

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