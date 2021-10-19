Откроют новые центры вакцинации с удобными графиками: Минздрав хочет делать 1,5 млн прививок в неделю

В Украине планируют нарастить темпы вакцинации. Для этого хотят делать по 1,5 млн прививок в неделю.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Минздрав установил для каждого региона показатель вакцинации против COVID-19, который необходимо достичь в течение недели. Соответствующее поручение уже подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, его прислали к исполнению.
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Как повысить темпы вакцинации?
Главные задачи для власти:
- увеличить количество центров вакцинации,
- сделать графики их работы максимально удобными для населения.
"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией" , – отметил Ляшко.
Количество прививок растет в красных регионах
Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тысячи прививок.
С вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок выросло вдвое.
Вакцинация в Украине
С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего сделали 14 635 480 прививок.
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