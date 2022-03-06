Отметили Масленицу: мелитопольцы "сожгли" Путина на костре (фото)

В украинском городе отпраздновали Масленицу со сжиганием чучела

Чучело Путина бросили в огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе местные жители отпраздновали Масленицу. Отличительной чертой стало то, что чучело, которое традиционно сжигают на костре, изображало президента рф Владимира Путина. Фотографии опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Украинцы умеют дать жару", — прокомментировал он.

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Ситуация в Украине 6 марта