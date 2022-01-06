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ПЦУ может перейти на другую дату празднования Рождества: когда и почему

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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6 января, 18:06
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Предстоятель Православной церкви Украины подчеркнул, что все православные празднуют Рождество 25 декабря, только по разным календарям
ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря
ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Православные церкви, а также УКГЦ будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю 7 января. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний предполагает, что через 10 лет может быть проведена церковная календарная реформа.

Об этом он сказал в интервью DW.

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Епифаний прокомментировал ситуацию с разными датами празднования Рождества.

"Все празднуют 25 декабря. Если со временем наше общество будет готово к этому, то церковь перейдет на новый юлианский календарь и будем праздновать 25 декабря, а не 7 января. Мы не против этого, но мы как церковь не можем допустить очередного разделения. В Украине и так много разделений в данный момент. В будущем, если мы будем вести просветительскую работу, то, я так прогнозирую, через 10 лет проведем календарную реформу", – сказал Епифаний.

По его словам, за последние три-четыре года наблюдается определенная динамика "относительно тех, кто этого желает", но она еще очень слаба.

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Отметим, что большинство православных церквей мира отмечают Рождество 25 декабря.

Президент Украины уже поздравил украинцев с Рождеством

Владимир Зеленский отметил, что святой Рождественский вечер – это лучший момент для понимания и примирения.

"Со всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет достаток, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание.
Христос рождается! Славим его!" – сказал Зеленский.

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