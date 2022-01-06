ПЦУ может перейти на другую дату празднования Рождества: когда и почему

Предстоятель Православной церкви Украины подчеркнул, что все православные празднуют Рождество 25 декабря, только по разным календарям

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Православные церкви, а также УКГЦ будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю 7 января. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний предполагает, что через 10 лет может быть проведена церковная календарная реформа.

Об этом он сказал в интервью DW.

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Епифаний прокомментировал ситуацию с разными датами празднования Рождества.

"Все празднуют 25 декабря. Если со временем наше общество будет готово к этому, то церковь перейдет на новый юлианский календарь и будем праздновать 25 декабря, а не 7 января. Мы не против этого, но мы как церковь не можем допустить очередного разделения. В Украине и так много разделений в данный момент. В будущем, если мы будем вести просветительскую работу, то, я так прогнозирую, через 10 лет проведем календарную реформу", – сказал Епифаний.

По его словам, за последние три-четыре года наблюдается определенная динамика "относительно тех, кто этого желает", но она еще очень слаба.

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Отметим, что большинство православных церквей мира отмечают Рождество 25 декабря.

Президент Украины уже поздравил украинцев с Рождеством

Владимир Зеленский отметил, что святой Рождественский вечер – это лучший момент для понимания и примирения.

"Со всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет достаток, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание.

Христос рождается! Славим его!" – сказал Зеленский.

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