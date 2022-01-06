Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚽ Мілан - Рома: онлайн 🎄 Що змінилося з 1 січня 🍲 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Новини України

ПЦУ може перейти на іншу дату святкування Різдва: коли та чому

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 18:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Предстоятель Православної церкви України наголосив, що всі православні святкують Різдво 25 грудня, лише за різними календарями
ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня
ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Православні церкви, а також УКГЦ святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем 7 січня. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній припускає, що через 10 років може бути проведена церковна календарна реформа.

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

Реклама

Епіфаній прокоментував ситуацію з різними датами святкування Різдва.

"Усі святкують 25 грудня. Якщо з часом наше суспільство буде готове до цього, то церква перейде на новоюліанський календар і будемо святкувати 25 грудня, а не 7 січня. Ми не проти цього, але ми як церква не можемо допустити чергового розділення. В Україні і так багато розділень зараз. У майбутньому, якщо ми вестимемо просвітницьку роботу, то, я так прогнозую, через 10 років проведемо календарну реформу", – сказав Епіфаній.

За його словами, протягом останніх трьох-чотирьох років спостерігається певна динаміка "щодо тих, хто цього бажає", але вона ще дуже слабка.

Реклама

Зазначимо, що більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня.

Президент України вже привітав українців з Різдвом

Володимир Зеленський зазначив, що святий Різдвяний вечір – це найкраща мить для порозуміння та примирення.

"З усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе. Нехай усе це залишиться в минулому, у наші сім’ї прийде достаток, у наші домівки – щастя, а в нашу країну – мир і процвітання.
Христос рождається! Славімо його!" - сказав Зеленський.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
6 січня. Жанна д’Арк. 610 років тому (1412) народилась легендарна Орлеанська діва, національна героїня Франції часів Столітньої війни з англійцями, спалена ворогами на вогнищі…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня

Дивіться! Поки по всій Україні потепління, Карпати замело снігом

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

28 671

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.46

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти