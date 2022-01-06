ПЦУ може перейти на іншу дату святкування Різдва: коли та чому

Предстоятель Православної церкви України наголосив, що всі православні святкують Різдво 25 грудня, лише за різними календарями

ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Православні церкви, а також УКГЦ святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем 7 січня. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній припускає, що через 10 років може бути проведена церковна календарна реформа.

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

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Епіфаній прокоментував ситуацію з різними датами святкування Різдва.

"Усі святкують 25 грудня. Якщо з часом наше суспільство буде готове до цього, то церква перейде на новоюліанський календар і будемо святкувати 25 грудня, а не 7 січня. Ми не проти цього, але ми як церква не можемо допустити чергового розділення. В Україні і так багато розділень зараз. У майбутньому, якщо ми вестимемо просвітницьку роботу, то, я так прогнозую, через 10 років проведемо календарну реформу", – сказав Епіфаній.

За його словами, протягом останніх трьох-чотирьох років спостерігається певна динаміка "щодо тих, хто цього бажає", але вона ще дуже слабка.

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Зазначимо, що більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня.

Президент України вже привітав українців з Різдвом

Володимир Зеленський зазначив, що святий Різдвяний вечір – це найкраща мить для порозуміння та примирення.

"З усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе. Нехай усе це залишиться в минулому, у наші сім’ї прийде достаток, у наші домівки – щастя, а в нашу країну – мир і процвітання.

Христос рождається! Славімо його!" - сказав Зеленський.

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