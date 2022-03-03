Переговоры с Россией: Арахамия назвал "программу-минимум"

Представитель украинской делегации рассказал о требованиях Украины перед переговорами

Давид Арахамия и Михаил /Подоляк прибыли на переговоры / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Народный депутат Давид Арахамия, который прибыл на переговоры между Украиной и Россией, назвал основное требование украинской стороны.

"Через два часа стартуем. Программа минимум – гуманитарные коридоры. Далее по обстоятельствам", — написал Арахамия в Facebook.

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Напомним, сегодня должен состояться второй раунд переговоров, цель которых — прекращение войны в Украине.

Переговоры РФ и Украины

Накануне российская сторона предложила провести переговоры в Минске. Однако президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.

После этого Лукашенко созвонился с Зеленским – в итоге договорились, что украинская делегация приедет на переговоры. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.

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28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.

После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений, заявив, что второй раунд переговоров состоится в ближайшие дни. Отметим, что несмотря на переговоры, обстрелы украинской территории продолжались.

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