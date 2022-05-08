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Первая леди США тайно приехала в Ужгород. Что известно о визите

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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8 мая, 16:28
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Визит Джилл Байден в Украину не анонсировался, его держали в максимальной тайне
Джилл Байден посетила Украину
Джилл Байден посетила Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая леди США Джилл Байден 8 мая прибыла в Украину. Она посетила с визитом Ужгород. Джилл Байден встретилась там с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Об этом сообщили в Закарпатском областном совете.

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"Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находится с визитом в Ужгороде. В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской", – говорится в сообщении.

Первая леди США в сопровождении своей украинской коллеги в День матери посетила школу, где разместили переселенцев, спасавшихся от войны, которую Россия принесла к ним домой.

"Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США. Помимо посещения Ужгорода поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишнее Немецкое", – отметили в Закарпатском облсовете.

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По соображениям безопасности, визит Джилл Байден в Украину не анонсировался, его держали в максимальной тайне. По этим же соображениям журналистов на встречу с американской первой леди не пригласили, там были только представители Белого Дома.

В настоящее время Джилл Байден покинула территорию Украины.

Какой видят победу Украины США

В США поддерживают украинцев и усилия путем переговоров в рамках дипломатического процесса, чтобы определить, какой будет победа. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, планы Путина по захвату Украину оказались неэффективными. Президент РФ уже во многом проиграл.

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"Я бы сказала, что, на наш взгляд, победа или определение победы, которое с самого начала наметил президент Путин, — захват Украины, захват ее территориальной целостности, суверенитета, разделение НАТО, разделение Запада — оказались неэффективными. И, следовательно, поскольку Путин не будет маршировать по улицам Киева, мы уже во многом выиграли", – заявила Псаки.

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