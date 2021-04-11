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По-весеннему тепло и солнечно: синоптики обрадовали прогнозом погоды (карта)

11 апреля, 07:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

11 апреля осадков не ожидается

В воскресенье, 11 апреля, погода в Украине будет теплой, осадков синоптики не прогнозируют.

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Как говорится на сайте Укргидрометцентра, днем ожидается 12-18 градусов тепла, а ночью будет прохладно – столбики термометров покажут от -3 до 5 градусов.

Теплее всего будет в западных областях. Температура днем будет достигать 18 градусов тепла, но ночью заметно похолодает – до -3 градусов.

На востоке температура будет от 10 до 16 градусов днем и до 0 ночью.

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В то же время в южной части Украины днем столбики термометров покажут до 15 градусов, однако ночью немного похолодает – температура спадет до 3 градусов.

В Киеве днем ожидается от 14 до 16 градусов днем, а ночью синоптики обещают существенное похолодание – до 0.

Напомним, сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной .

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