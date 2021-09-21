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Подделку COVID-сертификатов выведут в отдельную статью УК

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
21 сентября, 02:51
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Глава украинского Минздрава также обратился к тем, кто "надумал купить" фальшивую справку.

Правительство планирует вывести подделку COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в отдельную статью Уголовного кодекса Украины.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в УК, который передадим в Верховную Раду, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью для того, чтобы это предотвратить раз и навсегда", — заявил он.

Глава украинского Минздрава также обратился к тем, кто "надумал купить" фальшивую справку.

"Во-первых — это опасность для вашего здоровья, во-вторых, мы четко говорим: сейчас проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности Украины", — подчеркнул Ляшко.

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Ранее мы сообщали, что с начала прививочной кампании вакцинировано 6 282 898 человек, из них получили одну дозу 6 282 896 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 137 923 человека. Всего проведено 11 420 819 прививок.

Ранее мы информировали, что в Украине растет количество COVID-госпитализаций.

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Напомним, что Латвия внесла Украину в список риска из-за COVID-19 – кто может попасть в страну.

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