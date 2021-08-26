"Подготовились технически" – замглавреда "Страны" Крюкова заявила, что издание не заблокируют

Участники СНБО голосуют за решения, в которые не вникают, считает Крюкова

Алексей Данилов: Санкции введены против основателя издания. Фото: коллаж "Сегодня"

После введения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины против основателя и главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы сайт Stana.ua перестал работать, но вскоре продолжил свою деятельность, переехав на новый домен Strana.news. Об этом рассказала заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова в эфире телеканала "Украина 24".

Подготовились к атаке

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"Я не исключаю, что это не последний домен, на который мы перескочили. Не смотря на то, что решение СНБО, стало для нас полной неожиданностью, мы технически подготовились к этой атаке. Поэтому, думаю, что нам удастся отстоять свой проект и сохраниться. Более того, у меня в этом нет никаких сомнений, так как в эпоху интернета и хваленой диджитализации остановить поток информации и приглушить сигнал практически невозможно", – сказала она.

Не вникают в решения

Крюкова также отметила, что по данным ее источников, секретарь СНБО Алексей Данилов, как и большая часть участников Совета, не принимает никакого участия в изучении и подготовки документов о введении санкций.

"Более того, до последнего момента они вообще не в курсе, что выносится на заседание и, как правило, голосуют все монолитно за решения, в которые не вникают", – сказала она, добавив, что по решению по Гужве и "Страна.ua" не было никакой подробной информации, которая объясняет, почему издание было включено в этот список.

Почему ввели санкции

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Напомним, 20 августа на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против главного редактора портала "Страна" Игоря Гужвы. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что СНБО не вводил никаких санкций против издания "Страна", а только в отношении его владельца.

"Мы против "Страна.ua" никаких санкций не вводили. Мы ввели санкции в отношении ее владельца, господина Гужвы. Который является апологетом Российской Федерации. Который сотрудничает с Российской Федерацией. Который оттуда получает помощь. Так что мы должны делать? Мы вообще к журналистам не имеем никакого отношения, не понимаю, чего вы обижаетесь", – сказал Данилов журналистам.

Дело Гужвы

Известно, что летом в 2017 года в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва. Как сообщил действующий тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фотодоказательства данного правонарушения.

Тогда Гужва вышел под залог и через год он уже был в Вене, где попросил у австрийских властей политического убежища.