Подоляк показал, как идут переговоры с Россией (фото)

Четвертый раунд переговоров Украины и России о прекращении боевых действий проходит тяжело, поскольку страны имеют разные политические системы.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", – написал Подоляк в Twitter.