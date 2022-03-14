Подоляк показав, як тривають переговори з Росією (фото)

Радник голови ОПУ розповів про розбіжності сторін

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Четвертий раунд переговорів України та Росії про припинення бойових дій проходить тяжко, оскільки країни мають різні політичні системи.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", – написав Подоляк у Twitter.