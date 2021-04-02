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"Поджигателя" дверей Офиса президента отправили под домашний арест

2 апреля, 16:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В суде активист все отрицал и уверяет, что мирно протестовал

Печерский районный суд Киева принял решение по очередному активисту, причастному к погромам на Банковой. Алексея Билковского отправили под домашний арест. Он подозревается в поджоге дверей Офиса президента.

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Об этом сообщают Грати.

Сторона обвинения утверждает, что активист не только пытался поджечь двери, но и нанес краской на фасад здания оскорбительные надписи.

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За эти все действия ему вменяют хулиганство с применением оружия и умышленное повреждение имущества. Сам Билковский в суде все отрицал и заявлял, что якобы протестовал мирно.

Билковский (стоит). Фото: Стас Юрченко, "Ґрати"

Напомним, 1 апреля организатора протестов Сергея Филимонова поместили под домашний арест. Его защита добивалась отвода судьи, однако их ходатайство отклонили ранее в этот день. А недавно на передаче "Свобода слова Савика Шустера" Сергей Филимонов, которого подозревают в хулиганстве, заявил, что это был перформанс и инсталляция, и назвал акцию "художественной".

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суд активист домашний арест двери Офис президента
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